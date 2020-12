Salles de spectacle et cinémas fermés : un recours est en cours

Le secteur de la culture a été très poli et plein de bonne volonté jusqu’ici, mais la décision du gouvernement, ce jeudi, de reporter le déconfinement des lieux de spectacle prévu pour le 15 décembre a changé l’ambiance. Désormais, c’est une confrontation qui s’annonce : selon nos informations, plusieurs importants représentants du secteur s’apprêtent à déposer un recours devant le Conseil d’État pour faire annuler ou réviser la décision du gouvernement. C’est la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques) qui est à la manœuvre, qui gère les droits des auteurs du spectacle vivant et de l’audiovisuel et pèse lourd dans la culture en France. Le Syndeac, qui représente des scènes du spectacle vivant subventionné, s’est associé au projet et pourrait être rejoint ce week-end par les principaux acteurs de la musique, comme le Prodiss (salles privées) ou la Fedelima (salles de musiques actuelles). Dans le même temps, l’Olympia, le Bataclan et toujours plus de théâtres comme celui de la Villette, à Paris, ont commencé à afficher sur leur fronton l’expression « Pas essentiel », en écho à leur classification par le gouvernement Castex en tant que lieux non nécessaires à la vie des Français.

Aucune étude n’a montré que les protocoles sanitaires mis en place ne garantissent pas une ouverture des lieux de spectacle en toute sécurité

Techniquement, il faut que le décret qui prolonge la fermeture des salles de concert, théâtres et cinémas soit publié avant qu’un recours soit déposé. Cela devrait être fait ce week-end.