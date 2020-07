Racisme dans la musique : la révolte branche le son

L’industrie de la musique commence enfin à se regarder en face, et ce qu’elle voit est si choquant qu’elle ne peut plus fermer les yeux. Le mouvement a commencé au lendemain de la mort de George Floyd sous le genou d’un policier blanc, le 25 mai dernier. Une semaine plus tard, le mardi 2 juin, deux femmes, Brianna Agyemang et Jamila Thomas, salariées noires de la major du disque Warner Music, appelaient à un « Black Tuesday » dans toute l’industrie. Labels, distributeurs, plateformes de streaming, sociétés de gestion des droits… Tout le monde y est alors allé de son écran noir sur les réseaux sociaux, affichant un message de soutien au mouvement Black Lives Matter, tandis que Spotify, dans un geste aussi vain que ridicule, ajoutait 8 minutes et 46 secondes de silence – la durée de l’agonie de George Floyd – à certaines de ses playlists. Puis, le mercredi, le business a repris. Comme si ce petit moment de soutien qui ne coûte pas cher était suffisant.

Mais la musique n’en a pas fini avec la question des Noirs et plus largement des racisés. Le Black Tuesday n’était que le début. « L’industrie de la musique est un secteur qui pèse plusieurs milliards de dollars en profitant de l’art noir, expliquent Brianna Agyemang et Jamila Thomas dans le manifeste du mouvement The Show Must Be Paused qu’elles ont créé. Notre mission est de tenir pour responsable l’industrie dans son ensemble […] qui a profité des efforts, luttes et succès des Noirs.