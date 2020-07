Musique : la couleur de l’argent

Le 4 mai 1987, le musicologue britannique Philip Tagg a envoyé une lettre restée historique à quelques collègues chercheurs en musiques populaires, ce champ qui rassemble les œuvres nées après l’enregistrement sonore, à la fin du XIXe siècle, qui ne relèvent ni de la tradition orale, comme les musiques folkloriques, ni de l’écrit, comme le classique ou l’opéra. Dans son courrier, Philip Tagg s’attaquait notamment au courant « rockologiste » de la recherche, qui tendait alors à construire une histoire de la musique où le « génie » instantané des Noirs vivant sur le sol nord-américain s’opposait à la rationalité et au sérieux des musiques jouées sur le continent européen « blanc ».

Tout ceci, disait Philip Tagg, n’est qu’une construction. Et elle est raciste. « Parfois, nous semblons attribuer aux gens à la peau foncée – Africains autant qu’Afro-Américains – toutes les notes, tous les timbres et rythmes “sales-et-vilains-mais-agréables” que nous imaginons hors de notre portée, écrivait Tagg depuis son point de vue d’homme blanc européen. Nous pensons même […] que les gens de notre teinte blafarde n’ont jamais produit aucune note, aucun timbre ni aucun rythme sale-et-vilain-mais-agréable et que nous, petits blancs refoulés et asexués que nous croyons être, ne pouvons avoir joué aucun rôle majeur dans la création de tous ces sons “immoraux” (mais agréables) sur lesquels on groove actuellement. Nous préférons croire que nous n’avons que les gens de descendance africaine à remercier, ou à incriminer, pour chaque once de musique “immorale” que nous apprécions.