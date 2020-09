À la benne, les « musiques urbaines »

Le changement est passé inaperçu de beaucoup, mais il est important. Entre les mois de juin et de juillet, la plateforme de streaming musical Deezer, toujours basée à Paris, a éjecté de ses pages les termes « urbain », « musique urbaine » et « pop urbaine ». À la place, elle a créé une série de playlists labellisées « black culture » : Black icons of soul, Black icons of pop, Black icons of jazz (et of rock, of R’nB…). En France, la playlist Pop urbaine est devenue En mode R’nB. Le terme « urbain » est « dépassé et n’aide pas à faire avancer le débat », m’a dit Junior Foster, le responsable de la relation avec les artistes chez Deezer, qui a supervisé cette mutation avec les équipes dispersées à travers le monde. « Depuis longtemps, [ce terme] a été utilisé pour rassembler les artistes noirs sous la même étiquette, quel que soit le genre de musique qu’ils font. Il a aussi été utilisé pour vendre des artistes noirs au grand public sans utiliser le terme “noir”. »



Le terme « urbain » est né en 1972 à New York sur la radio WBLS, dirigée par Frankie Crocker, disc-jockey noir, star des nuits branchées du Studio 54 — Illustration Sébastien Calvet/Les Jours.

Voilà une conséquence très concrète du vaste débat qui s’est ouvert au sein de l’industrie de la musique dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, lorsque des salariées racisées de maisons de disques se sont mobilisées pour rappeler que cette industrie aux dirigeants très blancs (et très mâles) s’est largement construite en vendant des musiques jouées par des artistes noirs (lire l’épisode 1, « Racisme dans la musique : la révolte branche le son »). Dans ce cadre, on a déjà parlé dans cette série de la façon dont les salariés noirs, arabes ou asiatiques sont encore largement exclus des positions de pouvoir (lire l’épisode 4, « Musique : pour en finir avec les cols trop blancs »), ou comment le rap a été maltraité par l’industrie et les médias (lire l’épisode 3, « Rap : les majors premières sur le racisme »). Ces problèmes sont sur la table, l’industrie commence à se regarder en face. Mais toutes ces questions pourront-elles se passer d’une interrogation sur la façon dont on nomme les musiques, dans la presse comme dans les maisons de disques ? Cette interrogation existe depuis des années sur la notion de « musiques du monde », qui embarque avec elle pas mal de paternalisme occidental, mais c’est sur le terme « urbain » que se concentrent actuellement les crispations..