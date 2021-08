« On dirait que les gens sont envieux du malheur qui nous arrive. »

Christine Villemin

Le 14 novembre 2015, quelques heures après les attaques terroristes qui ont frappé Saint­-Denis et le centre de Paris, un compte Facebook, « Flo Kitty », laisse un message sur le mur d’un certain « Blackwidow Grib » : « Courage, je pense à toi, tiens bon… » Quatre jours plus tard, le même compte pour­suit ses encouragements : « Grosses pensées… Hâte que tu ne sois plus en réanimation… » La nuit où ces mots apparaissent sur les réseaux sociaux, le Raid prend d’assaut un immeuble de Saint-Denis, tuant Abdelhamid Abaaoud, le commandant opérationnel des attentats. Blackwidow Grib, intubé sur son lit d’hôpital, ignore tout de cet épilogue. Les médecins l’ont plongé dans un coma artificiel. Flo Kitty ne continue pas moins de publier des messages sur son mur : « Une semaine déjà… On me donne de tes nouvelles… Elle est longue cette attente… Lâche pas… »



Le 1er décembre, deux semaines après les attentats, une jeune assistante maternelle lance un appel sur Facebook :

« Je m’appelle Maureen,

J’étais au Bataclan avec mon mari le soir du 13 Novembre.

Nous faisons partie des rescapés, non blessés, mais marqués à vie par ce qu’il s’est passé ce soir-là […]. Si je parle ici c’est pour m’adresser à vous ; vous qui étiez dans la salle. […]

Nous sommes plus de 1 000.

Plus de 1 000 à être sortis de cette salle, plus de 1 000 personnes pour qui les choses ne seront plus jamais exactement les mêmes… […]

Je sais que nous avons encore des choses à nous apporter. […]

Le monde nous a montré son soutien par le slogan “Pray for Paris”, je propose de créer dans la conti­nuité Life for Paris, association de dialogue et de soutien où toute personne rescapée de ces événements trouvera une place. […]

Vive le rock, vive la liberté, vive Paris et surtout vive la vie. […] »

Près de deux mille personnes commentent cet appel.