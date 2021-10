Au théâtre des fausses victimes

Le 27 octobre 2017, à son retour de Nouvelle-Calédonie, Cédric R. est appréhendé à l’aéroport de Roissy. L’ancien ambulancier, soupçonné d’être une fausse victime du 13 Novembre (lire l’épisode 4, « Dans la fosse aux doutes »), est déféré devant un magistrat puis placé en détention provisoire dans l’attente de son procès, renvoyé en décembre. Cette arrestation assombrit l’humeur de Florence. À une adhérente qui lui propose de boire un verre au Pure Malt pour fêter l’interpellation de l’imposteur, elle répond : « Pas trop envie. […] M’en bats les steaks de Cédric et de tout le reste. » Tenue à l’écart de l’association, il ne lui reste que le Dr Feelgood, le bar rock des Halles où sont organisées les Life for Paris Sessions. À la mi-novembre, elle a justement l’opportunité d’y organiser une dernière soirée sous la bannière de l’association. Un événement avec les Eagles of Death Metal. Le groupe américain est à nouveau présent dans la capitale (lire l’épisode 7, « “Ils s’inspirent de nos histoires pour se les approprier” ») pour célébrer le deuxième anniversaire des attentats. Jesse Hughes et Dave Catching donnent un concert surprise devant la mairie du XIe arrondissement, avant de rallier le Feelgood à la nuit tombée, grâce aux bons soins de Florence.



La styliste l’ignore, mais au lendemain de ces commémorations, le 14 novembre, l’équipe de Life for Paris apprend qu’une adhérente, Alexandra D.