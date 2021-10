La fin de la course folle de Flo

Grâce à son projet caritatif de T-shirts mené depuis Los Angeles, Manu, le « fiancé » de « Flo Kitty », semble avoir recueilli une somme importante au profit de Life for Paris (lire l’épisode 8, « Au milieu des embrouilles, un soupçon naît »). La direction de l’association demande à Florence que ces fonds lui soient remis. La salariée demeure évasive, ses « relations avec Manu étant devenues compliquées ». Un jour, il lui fait une crise de jalousie. Un autre, il a un accident de voiture. Un autre encore, il a trop bu. Au milieu de l’automne 2017, le conseil d’administration la met au pied du mur. Si de l’argent a été récolté au nom de Life for Paris, il doit lui être versé au plus vite. Florence annonce alors qu’elle a rompu avec le bassiste. « Manu m’a tapé un sketch, laisse tomber, précise-t-elle à Stéphanie, la trésorière. Je l’ai bloqué sur mon téléphone. Il a été assez méchant. Pas trop envie de me faire insulter. J’ai bien fait quand tu vois sa réaction : ce que je me suis pris dans la tronche… »

Le 1er décembre 2017, le procès de Cédric R. s’ouvre au tribunal de grande instance de Versailles (lire l’épisode 11, « Au théâtre des fausses victimes »). Il est jugé pour tentative d’escroquerie au préjudice du Fonds de garantie. Aucun membre de Life for Paris n’a fait le déplacement. Il y a déjà un an et demi que l’ancien ambulancier a disparu du paysage de l’association (lire l’épisode 4, « Dans la fosse aux doutes »). Les rescapés ont préféré l’oublier.

Cédric R., en proie à « un malaise existentiel », est tombé dans une mécanique mensongère. Il écope de deux ans de prison, dont six mois ferme

À la barre, le prévenu fait profil bas.