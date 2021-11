Flo s’agrippe à son mensonge

L’arrestation de Florence le 13 février 2018 suscite stupeur et incrédulité dans les rangs de Life for Paris. Seuls les membres du conseil d’administration y étaient préparés (lire l’épisode 12, « La fin de la course folle de Flo »). Pour les autres adhérents de l’association de survivants du 13 Novembre, la styliste restait une « mama » bienveillante, toujours disposée à les réconforter ou à leur donner l’accolade. « Elle nous faisait beaucoup de bien, reconnaît un rescapé du Bataclan. Si elle était morte du jour au lendemain, sans que personne n’ait connaissance de son imposture, je crois que je me serais rendu tous les jours sur sa tombe pour lui rendre hommage ! Aujourd’hui, à la lumière de ce qu’elle a fait, bien sûr, c’est différent. J’essaie de comprendre ce qui a pu se passer dans sa tête. Mais ça ne sert à rien : elle est encore plus barrée qu’un épisode de Twin Peaks… »

Les bénévoles qui avaient noué des liens d’amitié avec elle, eux, peinent davantage à s’en remettre.