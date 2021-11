« On se connaît ? D’où vous vous intéressez à mon parcours ? »

« Au bout du compte, ce qui importe seulement, c’est la part de vérité qu’il y a dans le mensonge. » Thomas Bernhard



«Bonjour, je m’appelle Alexandre Kauffmann. Je suis romancier et journaliste. Je travaille depuis quelque temps sur votre parcours, en particulier sur les cinq dernières années. J’ai recueilli plusieurs témoignages sur cette période, mais il me semble crucial d’avoir le point de vue de tous les intervenants – seule manière de raconter une histoire de manière impartiale. Dans cette perspective, seriez-vous disposée à me rencontrer – ou simplement à me parler – pour apporter votre éclairage sur les événements qui ont récemment jalonné votre parcours ? Je comprendrais parfaitement que vous ne vouliez pas revenir sur cette période, et si c’est le cas, bien sûr, je ne vous dérangerai plus. Alexandre. »