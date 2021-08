Aux manettes du forum secret

«Est-ce que tu connais les gens du groupe ? Moi personne… » La veille de la cérémonie, Flo Kitty envoie des messages inquiets à sa coéquipière de l’association des rescapés du 13 Novembre, Catherine B. Elle appréhende la rencontre avec les autres béné­voles, son premier rendez-vous en chair et en os. Faut-il arriver en avance place de la République où un hommage va être rendu ? (lire l’épisode 1, « “Hello, je suis une impliquée” ») Ne risque-t-elle pas de déranger les victimes ? Comment va-t-on la reconnaître ? « Je suis blond platine rose, précise-t-elle. J’aurai sûrement une queue de cheval haute et un poncho noir avec un bord léopard. »



Le dimanche 10 janvier, Catherine accepte de la retrouver seule à seule avant la cérémonie. Aux alentours de 9 h 30, une femme aux cheveux coiffés en coque sort de la bouche du métro Strasbourg­-Saint-­Denis et s’avance vers le café de la porte Saint-Martin où l’attend sa coéquipière. Catherine la repère rapidement et la présente aux bénévoles de Life for Paris : « Voilà Florence, elle nous aide sur le forum. » Flo salue discrètement les rescapés. Elle hésite à se joindre à eux. La petite assemblée – une dizaine de personnes – la rassure ; elle est la bienvenue ; Greg, son meilleur ami, est un survivant ; il partage leur sort ; et elle aussi, par ricochet.

Le groupe rejoint la place de la République. Un imposant dispositif de sécurité filtre l’accès à la cérémonie.