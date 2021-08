Une victime est née

«Ça m’ennuie de savoir que tu n’as pas la pêche. Je suis là si tu as besoin de parler, même si on se connaît peu. » Florence s’enquiert souvent de la santé de Catherine B., sa coéquipière au sein de Life for Paris, l’association d’aide aux victimes du 13 Novembre. Au cours du mois de janvier 2016, le moral des troupes est au plus bas. À l’hôpital Pompidou où il est admis depuis l’attaque du Bataclan, Greg ne va pas fort, lui non plus, comme Flo le confie à Catherine. Mais il se décide enfin à rejoindre la page secrète sur Facebook : « Hello, je viens d’arriver, écrit-il sur le mur du forum. Pour l’instant, j’arrive pas encore à livrer un témoignage, souvenirs trop flous… Je ne me sens pas encore prêt à avoir des visites, mais je suis là sur cette page, et espère mieux vous connaître tous. Des bisous et du rock. »



À la fin du mois, Catherine s’aperçoit qu’une mission est restée en suspens : l’organisation d’une visite à Pompidou pour Greg. À nouveau consulté par les bénévoles – cette fois directement via son compte Blackwidow Grib –, le rescapé se dit toujours favorable à l’idée, mais continue de se dérober. Cette attitude fuyante, Catherine finit par la mettre sur le compte de la timidité. Ou sur l’un des nombreux effets du stress post-traumatique. Florence se garde de commenter les dérobades de son ami. Elle s’en tient aux nouvelles médicales. Greg fait des analyses en prévision de son autogreffe du nerf sciatique. Il discute parfois avec son fiancé