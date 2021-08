Dans la fosse aux doutes

Trois jours après le concert des Eagles of Death Metal à l’Olympia, Florence publie un message sur la page secrète de Life for Paris : « Manifestement la greffe de Greg (Blackwidow Grib) s’est bien passée, il n’est pas encore remonté de la salle de réveil, je vous tiens au courant dès que j’en sais plus. » Plusieurs rescapés ajoutent un like à son post et lui envoient des messages de soutien. « OK, biz à lui dès que tu peux lui faire et biz à toi aussi », écrit l’un d’eux. « Transmets-lui nos plus grands encouragements et notre amitié la plus forte qui soit », commente un autre.

Depuis le concert de l’Olympia, des tensions sont apparues sur le forum. Jean-Luc B., l’athlète aux mains baladeuses, fait l’objet de remarques désobligeantes. Son bon de commande pour la vente de tee-shirts pirates a été retiré de la page secrète, mais son attitude demeure imprévisible. Il envoie à certaines adhérentes des messages cavaliers qui confinent au harcèlement. L’athlète aurait volé des vêtements à une rescapée du Carillon, Alexandra D., après être passé chez elle. Florence voit en lui un « sérieux désaxé ». Elle avoue aux autres bénévoles que Jean-Luc lui a pris quelque chose, à elle aussi, au cours d’un apéro : « Il s’est permis de me piquer mon paquet de clopes… » Elle ne le condamne pas pour autant : « Je suis d’un naturel optimiste, c’est ce qui m’a permis de toujours garder le cap ! J’ai bossé de longues années dans la jungle du rock et de la nuit. »

Plusieurs membres de Life for Paris émettent des doutes sur l’histoire de Cédric. Il se braque aussitôt. Puisque c’est comme ça, il quitte la page secrète

