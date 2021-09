Après avoir percé à jour les mensonges de Christophe T. alias Lurch (lire l’épisode 6, « Flo et l’usurpateur démasqué »), Florence est au faîte de sa popularité auprès des adhérents de l’association. « Tout le monde l’aime à Life for Paris, reconnaît Jérôme S., un rescapé du Bataclan. Son soutien est d’autant plus apprécié qu’elle n’est pas une victime directe du 13 Novembre. On peut s’épancher auprès d’elle sans avoir peur de lui imposer des souvenirs traumatiques. Un hug de Flo, c’est simple et réconfortant. » Si certaines de ses idées sont écartées par le conseil d’administration, d’autres sont accueillies avec enthousiasme. Comme sa proposition d’organiser un lâcher de ballons pour la journée de commémorations du 13 Novembre, afin de « remplir le ciel de taches de couleur et laisser un peu de tristesse s’envoler vers le ciel ».



Florence est désormais une figure incontournable de Life for Paris (lire l’épisode 5, « L’étrange partition de Lurch »). Elle est choisie en octobre 2016 avec deux autres administrateurs pour être entendue à l’Assemblée nationale dans le cadre d’un projet de loi sur l’aide aux victimes. Au cours de cette séance, on la consulte – elle et les représentants d’autres associations – sur les dysfonctionnements révélés par les attentats de Paris et de Nice : insuffisance du suivi psychologique, lacune des informations sur les personnes hospitalisées ou encore manque de clarté dans les procédures d’indemnisation du Fonds de garantie.



Dégoûtée d’avoir bossé comme ça pour en arriver là, pour que la mairie de Paris n’en fasse qu’à sa tête et se foute de la gueule des victimes. Message de Flo aux adhérents à propos des commémorations

La glameuse est tellement appréciée que son ami Greg est relégué au second plan.