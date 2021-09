La piste du fantôme numérique

En mai 2017, la trésorière de Life for Paris, Stéphanie Z., apprend l’accident cardiaque de Greg (lire l’épisode 8, « Au milieu des embrouilles, un soupçon naît »). Elle s’inquiète pour lui, bien qu’elle ne l’ait jamais vu. Greg est un rescapé du Bataclan, comme elle. Et depuis quelques mois, elle s’est rapprochée de « sa meilleure amie », Florence. Les deux femmes partagent une même passion pour le « stoner rock », metal rythmé par une lourde basse. L’une est styliste-modéliste, l’autre ingénieure docteure en chimie. Lorsqu’elles organisent les Life for Paris Sessions au Dr Feelgood, un bar rock, Florence filtre les invités à l’entrée, Stéphanie tient la caisse. Les concerts sont souvent réussis. Et très arrosés.

Après l’accident cardiaque, la styliste donne régulièrement des nouvelles de Greg à Stéphanie. La chimiste apprend ainsi qu’il se remet lentement. Au vu des examens, la crise ne devrait pas laisser de séquelles. Florence suggère bientôt à Stéphanie d’écrire directement à Greg. Son « meilleur ami » a besoin de se changer les idées. Sa convalescence s’éternise. Il passe l’essentiel de ses journées seul, dans la grande maison de Manu, le fiancé de Flo, au bord de la piscine.

Stéphanie entame alors une correspondance avec le rescapé du Bataclan, alias « Blackwidow Grib ». Sur Messenger, ils parlent de musique, du 13 Novembre, des incendies qui ravagent la Californie et, bien sûr, de Florence, leur amie commune. Greg ne tarit pas d’éloges à son égard.