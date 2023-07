Nina Simone, femme actuelle

Le flacon est rose iris et la fragrance oscille, selon la communication de Louis Vuitton, « entre une séduction charnelle et une empreinte intimiste ». Le parfum s’appelle Spell on You, il est vendu par une publicité qui célèbre sans subtilité la femme sensuelle mais indépendante sur la chanson ondoyante chantée par Nina Simone en 1965, I Put a Spell on You. Rien de vraiment surprenant dans ce choix, car, en 2023, Nina Simone est partout, vingt ans pile après sa mort, le 21 avril 2003. Impossible de regarder une série télé, une pub, un film ou un télé-crochet sans entendre Feeling Good, My Baby Just Cares for Me, Little Girl Blue ou la cavalcade de piano de Sinnerman. La vie triste et rageuse de Nina Simone se croise aussi au rayon des romans ou des livres pour enfants, sur Netflix dans le documentaire What Happened, Miss Simone? (2015) ou au cinéma dans le biopic catastrophique Nina (2016). Au théâtre, elle était récemment en France dans Le Silence et la Peur, de David Geselson, dans Miss Nina Simone d’Anne Bouvier ou dans United Snakes, vies et mirages de Nina Simone, de Mélanie Menu… Sans cesse, on ressasse la vie archétypale d’Eunice Kathleen Waymon, née noire en 1933 dans la Caroline du Nord ségréguée avant de devenir une génie précoce du piano, de se voir refuser une carrière d’instrumentiste classique et de se réinventer en Nina Simone, interprète incendiaire, autrice et compositrice magistrale dans une carrière qu’elle ne voulait pas. Là, elle a créé une nouvelle musique fascinante qui mêle des airs populaires et les fugues de Bach, la soul, le gospel et le récit des racines africaines des enfants d’esclaves.



On écoute aussi Nina Simone, bien sûr : alors que j’écris ces lignes, trois de ses compilations règnent sur les écoutes jazz en France et la première, sortie chez Sony, dépasse les 230 000 exemplaires vendus depuis 2007 – une capacité à durer rarissime dans la musique, qui signe la capacité de Nina Simone à rassembler toutes les générations. « Des chiffres comme ça, ça n’existe pas pour une autre compilation dans le jazz en France, confirme Hervé Defranoux, qui dirige l’exploitation d’une partie de son vaste catalogue chez Sony France. C’est un chiffre de star de la pop internationale. » Et tout cela est encore amplifié par de nouveaux canaux de découverte, à commencer par YouTube et TikTok, où Feeling Good resurgit régulièrement et la propulse auprès des plus jeunes. Si elle comptait parmi les artistes les plus marquantes du XX