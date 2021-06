Chez Nocibé, un plan social de toute beauté

Un mètre soixante d’indignation en petite veste cintrée. Stéphanie Landon s’époumone face aux fenêtres du siège de Nocibé : « Sortez de vos bureaux ! Venez vous justifier devant vos salariées ! » Ce 18 mai, une vingtaine d’entre elles se sont rassemblées devant ce bâtiment de tôle grise bordé d’arbres, coincé entre un entrepôt et le siège social de Pimkie, en périphérie de Villeneuve-d’Ascq, dans le Nord. Casquettes CFTC et gilets CGT discutent en petit groupe inquiet. Derrière les stores abaissés de l’entreprise de parfumerie, direction et représentantes du personnel sont engagées dans d’interminables négociations. Et régulièrement, salariées et syndicalistes CGT de l’usine Cargill de Haubourdin et de l’union locale de Tourcoing, appelés en renfort, viennent taper aux fenêtres, se manifester en dépit du petit nombre de personnes présentes. Stéphanie s’en donne à cœur joie. Depuis quatre mois, cette conseillère à la parfumerie de Roubaix ne décolère pas contre l’entreprise à laquelle elle a tant donné et qui veut aujourd’hui la « jeter comme une malpropre ».



Le 28 janvier dernier, l’enseigne de parfumerie Nocibé annonçait la fermeture de 62 de ses 621 boutiques et instituts d’esthétique et la disparition programmée de 347 emplois sur les 4 000 postes de l’enseigne, près de 9 % des effectifs. La nouvelle est passée presque inaperçue, perdue dans le flux des confinements et déconfinements.