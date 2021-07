« Nocibé nous jette ? Très bien, ils s’en mordront les doigts »

À Roubaix (Nord)

Il est 8 heures et le soleil tape déjà sur la petite place devant le centre commercial Géant Casino de Roubaix, dans le Nord. Deux hommes et une femme, arborant fièrement un gilet de l’union locale CGT de Tourcoing, patientent tranquillement en papotant. « On attend Sonia. » Sonia Khacer, salariée du magasin Nocibé de Roubaix et déléguée CGT, qui arrive justement, suivie d’une vingtaine de syndicalistes locaux. On s’embrasse, on rigole. Sonia paye sa tournée de cafés et, à 8 h 30, l’équipe s’engouffre dans le centre commercial. Tous se connaissent, habitués de la lutte. Devant la vitrine rose et brune, leurs slogans sonnent comme les chansons d’une fête de famille. « Michou », sexagénaire endiablé, joue les mascottes et s’époumone en dansant. Tous ont répondu présent pour soutenir leurs camarades salariées de Nocibé – 98 % des employé·e·s de l’enseigne sont des femmes. Elles s’apprêtent, en cette veille de fête des mères, à bloquer leur parfumerie de Roubaix.