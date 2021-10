Un « coup de massue ». L’expression revient sans cesse dans la bouche des salariées de Nocibé, pour décrire l’effet provoqué par l’annonce de la fermeture de 62 boutiques dans l’Hexagone et la disparition programmée de 347 emplois (lire l’épisode 1, « Chez Nocibé, un plan social de toute beauté »). Pour les conseillères et esthéticiennes, c’est l’incompréhension – l’enseigne est pourtant largement bénéficiaire. Pour Véronique Moreau, Linda Karrad et Caroline Gallien-Teklaoui – déléguées syndicales – , c’est le début d’un long bras de fer. Aucune d’entre elles n’a affronté de plan social auparavant. Toutes savent que la lutte qui s’annonce sera ardue. Car le rapport de force est plus que déséquilibré.

À Nocibé, si nombre de salariées s’accordent à dénoncer des conditions de travail dégradées, le taux de syndicalisation n’atteint pas 20 %. Le droit du travail est loin d’être un b.a.-ba que chacune connaît sur le bout des doigts. Quant aux grèves, elles sont rares et très peu suivies – qui a les moyens, l’énergie pour cela ? Véronique, Linda et Caroline font figure d’exception. Pourtant, aucune n’a vraiment le syndicalisme dans le sang. « Le syndicalisme, je n’y connaissais pas grand-chose, se rappelle Véronique Moreau, déléguée CFTC – organisation majoritaire chez Nocibé – et secrétaire du comité social et économique de l’entreprise. J’y suis entrée progressivement, par la petite porte. »

Vendre des produits à la chaîne, ça ne m’intéresse pas. Plus j’ai été accaparée par mes fonctions de déléguée, moins j’ai été présente en magasin. Et ça me va bien. Véronique Moreau, déléguée CFTC et secrétaire du CSE

Nous sommes au début des années 2000, Nocibé est en pleine expansion et rachète des fonds de commerce à tour de bras.