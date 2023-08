Olivier Larroque, faux touriste sexuel, vrai pédocriminel

8 octobre 2013. Pour la deuxième fois depuis son arrestation, Olivier Larroque fait face à la juge d’instruction. Mis en examen deux mois plus tôt, le médecin est soupçonné d’avoir violé plusieurs dizaines de jeunes Vietnamiens de moins de 15 ans à Hanoï, où il exerçait comme gastro-entérologue au sein de l’hôpital français. Entre la France et le Viêtnam, les enquêteurs de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) tentent d’identifier ses victimes présumées et de retracer son parcours (lire l’épisode 2, « Le “pédocriminel itinérant” et l’enquête exemplaire »). Mais dans le bureau de la juge, Olivier Larroque nie toute violence, toute contrainte et crie au complot.



Issu d’une famille de médecins (son père était médecin militaire), Olivier Larroque se décrit comme un « bisexuel » non assumé lors de cette deuxième audition, dont Les Jours ont pu consulter le compte rendu. En France, il aurait eu de brèves relations avec plusieurs femmes, dont il refuse de donner le nom – « C’est loin. Je ne veux pas interférer dans leur vie. ». Au Viêtnam, il aurait entretenu une relation épisodique avec une certaine « Ti », dont les enquêteurs ne retrouvent pas la trace. Mais surtout, le médecin évoque spontanément dans le bureau de la juge les agressions sexuelles répétées dont il aurait été victime, à 13 ans, de la part d’un chef scout, désormais décédé. Il ne présente certes pas ouvertement cette souffrance intime comme une excuse ou une explication à ses actes. Il se contente sobrement de la mentionner, comme il évoque, sans s’y attarder, une homosexualité cachée à sa famille, découverte à la trentaine passée, dans un cadre prostitutionnel. Il n’est pas le premier à parler ainsi d’une sexualité refoulée ou d’un traumatisme dans le cadre d’une enquête pour pédocriminalité. Mais s’il se décrit entre les lignes comme une victime, à aucun moment Olivier Larroque ne semble envisager qu’il ait pu, lui-même, infliger quelque souffrance que ce soit.



À ses yeux, il n’est qu’un « misérable client de prostitués ». Car le médecin le martèle, ce sont ces « prostitués » qui sont, « dans 100 % des cas », venus lui proposer leurs services. « Il s’agit de relations sexuelles avec des jeunes hommes prostitués dans un lieu de rencontre habituel où je me rendais de temps en temps, près de chez moi, assure-t-il. Il existait de nombreuses personnes proposant des massages. » Une pratique « commune » à Hanoï, dit-il.