Pédocriminalité : l’affaire Larroque, neuf ans dans les limbes judiciaires

30mars 2015, Nanterre. Au siège de la police judiciaire, le gendarme Emmanuel Fontaine clôture officiellement son enquête concernant Olivier Larroque, ressortissant français soupçonné d’avoir violé plusieurs dizaines de jeunes Vietnamiens entre 2011 et 2013, alors qu’il travaillait comme gastroentérologue à l’Hôpital français de Hanoï (lire l’épisode 1, « Olivier Larroque, la dernière cavale d’un pédocriminel »). Depuis l’arrestation du médecin à sa descente d’avion, le 1er août 2013, plusieurs échanges ont eu lieu entre polices française et vietnamienne, le gendarme s’est également rendu à Hanoï pour enquêter et des milliers d’images incriminantes ont été retrouvées dans le matériel informatique du suspect. En ce qui concerne les enquêteurs du groupe central des mineurs victimes, la procédure est terminée. Certes, il y a bien eu quelques lenteurs administratives, le temps que les demandes d’entraide pénale internationale circulent de Paris à Hanoï. Mais pour la commandante de police Chantal Zarlowski, ces deux années d’investigations ont été fluides. « Ce type d’enquête [sur des faits de pédocriminalité commis par des ressortissants français à l’étranger] peut prendre des années. Mais dans le cas de Larroque, ça a été relativement vite », dit-elle, louant le volontarisme de la juge d’instruction alors en charge du dossier, Mme G. (lire l’épisode 2, « Le “pédocriminel itinérant” et l’enquête exemplaire »).

Comment expliquer qu’il a fallu attendre sept ans après la fin de l’enquête de police pour qu’Olivier Larroque soit officiellement accusé ?

Ce n’est pourtant qu’au printemps 2022, soit sept ans après la fin de l’enquête policière, qu’Olivier Larroque sera officiellement accusé et renvoyé devant une cour d’assises par le parquet de Paris. Que s’est-il passé ? Les magistrats instructeurs impliqués dans le dossier n’ayant pas répondu à nos demandes d’entretien, ne restent que les hypothèses tirées de la lecture du dossier d’instruction, 3 400 pages d’auditions, de tractations judiciaires et de procès verbaux que Les Jours ont pu consulter.

On y apprend ainsi que l’affaire est passée entre les mains de pas moins de quatre juges d’instruction successives, la première ayant été mutée au début de l’été 2015, quelques mois après la fin de l’enquête à Nanterre. Et que deux années se sont écoulées avant qu’une troisième juge d’instruction, Mme C., n’envisage de clôturer l’instruction. Entre-temps, l’avocat d’Olivier Larroque, Me Grégoire Lafarge, a bien tenté de faire annuler la procédure, plaidant l’irrégularité de l’arrestation vietnamienne de son client.