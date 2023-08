Affaire Larroque : justice n’est pas faite

21novembre 2022. Le procès d’Olivier Larroque s’ouvre à la cour d’assises de Paris, en l’absence de l’accusé. « Il est manifestement en fuite », constate sobrement le président Franck Zientara, qui décide néanmoins de maintenir le procès, déjà annulé une première fois au printemps. Accusé des viols et agressions sexuelles de dizaines de jeunes vietnamiens entre 2011 et 2013 alors qu’il exerçait comme gastroentérologue à l’Hôpital français de Hanoï (lire l’épisode 2, « Le “pédocriminel itinérant” et l’enquête exemplaire »), le médecin n’en est pas à sa première cavale. Il a déjà pris la tangente en mars 2022, avant d’être arrêté quelques semaines plus tard, deux jours après la date prévue de son procès. À nouveau remis en liberté en dépit d’un risque de fuite avéré, l’homme a été vu pour la dernière fois lors de son contrôle judiciaire à la gendarmerie, le 5 octobre. Dans la salle d’audience, les avocats des parties civiles tempêtent, l’avocat général dénonce la décision du juge des libertés et de la détention qui a permis à Larroque de disparaître dans la nature, une fois de plus, et la cour elle-même avoue sa perplexité. « Les oreilles du magistrat qui l’a remis en liberté ont dû siffler ce jour-là », commente l’avocate de Larroque, Me Camille Lucotte, qui sait, elle, à quoi cette liberté a tenu (lire l’épisode 5, « Affaire Larroque : l’insoutenable légèreté de la justice »).

Pour sa part, l’avocate ne peut que regretter l’absence de son client, et tente en vain d’obtenir un report. « Ma consœur Clothilde Humbert et moi-même avons tenté au mieux de défendre Olivier Larroque. Mais en son absence, les audiences ont été expédiées et aucun débat contradictoire n’a pu avoir lieu », dénonce-t-elle. Car Olivier Larroque n’est pas le seul fantôme de ce procès. Seuls quelques rares témoins – des proches du médecin – sont venus à la barre. « Ni les victimes présumées, ni les responsables de l’organisation Blue Dragon, à l’origine de l’affaire, ne sont venus aux audiences. Comment peut-on parler de débat contradictoire quand la défense ne peut même pas confronter les plaignants aux contradictions et incohérences de leurs déclarations ? »

La défense d’Olivier Larroque, qui contestait la notion de contrainte, regrette l’absence des plaignants et de débat contradictoire

L’avocate aurait eu de nombreuses questions à leur poser. Sa stratégie de défense reposait sur la contestation de la qualification des faits.