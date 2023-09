Le détecteur de métaux, la poêle aux œufs d’or du Sahara

À Chami (Mauritanie)

Dans la rue principale de Chami, dans l’ouest de la Mauritanie, on ne serait pas surpris de tomber, au coin d’un immeuble, au milieu des innombrables boutiques d’équipement aurifère, sur Samuel Brannan. La légende dit que c’était lui l’homme le plus riche de Californie en 1848, à l’heure de la ruée vers l’or. Un simple vendeur de pioches. À 27 ans, il quitte son Maine natal pour s’installer à San Francisco, où il lance le California Star, premier canard de la place. Las ! Ses employés l’abandonnent quelques mois plus tard dès qu’on leur vend le rêve de l’or au bar. Le jeune Samuel s’interroge : doit-il se ruer lui aussi ou peut-il profiter du chaos en ville ? Il décide d’investir tout son compte en banque pour racheter, en quelques mois à peine, tout le stock de pelles et de pioches de San Francisco. Il se crée un monopole. La revente au détail du matériel soigneusement acquis fera sa fortune.



Dans le vaste Sahara, une région déjà en proie à tant de défis sécuritaires et économiques, d’où vient l’argent des pick-up ? D’où viennent les dix mille marteaux piqueurs que l’on entend rugir ? Où trouve-t-on les cent mille pioches qui retournent le sable ? Ici, tout apparaît d’un coup, comme par magie, y compris les hommes. Ce n’est pourtant pas la Californie en 1848, les articles sur la ruée du 21 février dernier vers le nouveau site d’orpaillage de Tamaya (lire l’épisode 1, « En Mauritanie, l’or leur met la fièvre ») se comptent sur les doigts d’une main. Ce qui se passe dans le désert reste dans le désert, semble-t-il.

Au marché de Chami, en Mauritanie, Salem Bebah discute dans une boutique de matériel spécialisé ; des tenues militaires à la vente ; des bulldozers à la location, le 23 février 2023 — Photos Michele Cattani pour Les Jours.

Dans les rues de Chami, Salem Bebah court de boutique en boutique. Il ne cherche pas le fantôme de Samuel Brannan mais de quoi retourner au plus vite sur zone. La première journée à Tamaya a pris fin, la ruée laisse la place à une seconde phase : l’acquisition du matériel et l’embauche de creuseurs. « Je dois tout acheter aujourd’hui et y retourner, sinon on me volera mes puits », lance-t-il à la volée en filant dans une nouvelle échoppe.

La répartition des revenus, c’est un camembert divisé en trois. Un tiers pour le propriétaire, un tiers pour le creuseur, un tiers pour racheter du matériel

Mohamed Salem a, lui, passé deux jours à débattre bruyamment à Tamaya avec d’autres petits propriétaires, du trou d’ici et du puits de là. N’ayant abandonné ni sa capuche ni sa verve, il pense à la suite. Finalement, il a trois endroits qu’il est prêt à défendre bec et ongles contre ceux qui viendraient les contester : deux sur le site dit « Mahroum » (« le regretté ») et un à « Graviers ». Comme il n’a pas de voiture à lui