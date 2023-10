En Algérie, les chercheurs d’or privés de désert

À Arlit (Niger)

Les balles ont fusé autour des oreilles d’Issouf, et plus d’une fois. Il mime avec ses mains des mouvements rapides à droite et à gauche de sa tête. À chaque fois, c’était en Algérie. À 33 ans, il garde un air enfantin et le sourire facile, qu’il tente de draper de sérieux en réajustant épisodiquement son turban. « Fraudeur » de métier – comme il se qualifie lui-même –, il parcourt en voiture, en long et en large, le Sahara central où il travaille depuis vingt-quatre ans. « Le seul endroit où j’ai peur ? C’est en Algérie bien sûr. Là-bas, ils vous tuent sans prévenir. » Le Sahara central : en son cœur se trouve le nord du Niger bordé de l’Algérie, de la Libye, du Mali et du Tchad. Une plaque tournante des trafics : humain, avec les migrants qui rêvent d’Europe ; de drogue, avec la route africaine de la cocaïne arrivée de Colombie sur les côtes du Golfe de Guinée et remontant vers l’Europe ; d’armes, avec les nombreux conflits de la sous-région ; et d’or, enfin, avec des quantités faramineuses qu’il faut transporter sans se faire braquer.

Cette immense région est une autoroute pour les pick-up Toyota chargés de marchandises aussi diverses qu’illicites. D’aussi loin qu’il se souvienne, Issouf a toujours été sur ces véhicules. D’abord comme apprenti : il a commencé en 1999, à 9 ans, et devait se trouver une place à l’arrière, sur le toit ou sur le marche-pied du véhicule. Il a ensuite été chauffeur d’un véhicule, puis propriétaire du sien. Toujours avec les mêmes marchandises à l’arrière. Puis l’or est venu chambouler cet équilibre précaire. « Avec la chute de Kadhafi en Libye en 2011, j’avais quitté ma région natale d’Arlit pour me concentrer sur les trajets entre le Niger et la Libye. Il y avait énormément de travail entre la migration et les produits d’importation. Mais avec l’or, peu à peu, on s’est détourné de la Libye et on a redécouvert l’Algérie. »

Chaque semaine, l’armée algérienne traque et arrête des centaines d’orpailleurs et saisit leurs véhicules, groupes électrogènes et détecteurs de métaux

Au Sahara, les pépites ont été trouvées successivement au fil des arrivées de prospecteurs. Jusqu’à l’Algérie, entre 2009 et 2014, aucun État n’avait réussi à y mettre le holà. Le pays, dont la frontière sud avec le Mali est le principal sanctuaire du groupe jihadiste Aqmi (Al-Qaïda au Maghreb islamique) depuis plus de dix ans, a mis une chape de plomb sur ses réserves aurifères pendant des années : pas question de voir débarquer des hordes de chercheurs d’or comme dans les pays alentours.