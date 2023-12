Les pépites, du leurre en barre

À Agadez (Niger)

«C’est ici, là, sur ce terrain ! C’est là que tout s’est passé ! » Devant le doigt pointé vers l’horizon de Maman Aboubacar, grand et maigre quarantenaire aux longs bras, s’étend un immense terrain vague sablonneux où des sacs en plastique s’accrochent aux rares herbes folles. Il n’y a ici rien de particulier à première vue hormis, à environ 500 mètres, les hauts murs d’enceinte d’une imposante base militaire américaine. Nous sommes en périphérie d’Agadez, dans le nord du Niger. Un vendredi de mai 2022, la rumeur a couru plus vite que la poussière ne vole : il paraît qu’on a trouvé de l’or près de chez les Yankees…

Au quartier, qu’on appelle Misrata, comme la ville libyenne, depuis qwue des immigrés libyens s’y sont installés, Maman Aboubacar est surnommé « Müller » : il est un fan absolu de la star allemande du ballon rond des années 1970, Gerd Müller. Le quartier est mal loti mais en pleine expansion. Les machines à béton poussent à longueur de journée des cris de grogne, les terrains vagues sont autant de terrains de foot improvisés, et des maisons immenses surgissent de terre à chaque coin de piste. Par contre, pas de goudron à plusieurs kilomètres à la ronde. Misrata, ainsi que le quartier Dubaï un peu plus loin – nommé en référence à la principale plaque tournante du commerce saharien de l’or (lire l’épisode 8, « Transformer l’or en argent : une alchimie risquée au Sahara ») –, sont les dernières créations d’Agadez, une ville au cœur de banco qui ne cesse de se bétonner et de s’étendre.

Depuis l’installation d’une base américaine à Agadez, les rumeurs enflent. Que font ces militaires ici ? Que cherchent-ils ?

Mais à la différence de Dubaï, Misrata est en bordure d’aéroport et, donc, de cette base militaire américaine, la 201. Müller y est locataire dans une maison partagée de deux petites pièces, dans lesquelles s’entassent femme et enfants. Comme ses voisins, il n’a jamais vu d’un bon œil l’arrivée de soldats étrangers mais, il faut le reconnaître, davantage par incompréhension qu’autre chose. Depuis l’installation des soldats américains en 2016, les riverains s’interrogent. Pourquoi ces militaires étrangers sont-ils ici ? Que font-ils, ou plutôt, que cherchent-ils ? Les habitants de Misrata ont longtemps attendu des réponses et, à les entendre, n’en ont guère eu.

Le nord du Niger, stratégique par sa situation au cœur du Sahara, en étau entre la Libye, l’Algérie, le Mali et le Tchad, a toujours intéressé les puissances occidentales.