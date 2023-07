Paris brûle-t-il ? Oui !

Les climatologues la nomment « silent killer », la tueuse silencieuse. Avec elle, les toits ne sont pas arrachés, les arbres ne tombent pas sur les voitures, l’eau n’envahit pas les maisons, ne noie personne. Ce n’est pas une tempête ou une inondation. Non, la vague de chaleur extrême plombe sans bruit ceux qui la subissent. Sous l’effet du changement climatique qui la démultipliera, la canicule va devenir l’ennemie numéro 1 des habitants des villes. Ils ne mourront pas tous, mais tous seront frappés. Surtout à Paris, la commune la plus densément peuplée et la plus minérale de France.



« On va visualiser le quartier en 2050, avec huit canicules par an et 47°C à 14 heures. » C’est à cet instant que Michèle Didier a manqué tourner de l’œil. Lorsqu’elle repense à l’été dernier, l’image qui lui vient est celle d’un « rat » pris au piège d’une cage que serait son propre appartement, au troisième étage de la tour Grenoble, sur la dalle des Olympiades, un quartier populaire du XIIIe arrondissement de Paris. « C’était à se taper à la tête contre les murs. » Alors, 2050 par près de 50°C à l’ombre…

Aujourd’hui, il y a 13 jours caniculaires par an dans la capitale en moyenne ; il y en aura entre 26 et 56 à la fin du siècle

Se projeter dans le futur climatique est une gageure, une route vertigineuse. La suivre oblige à affronter la réalité d’un monde bouleversé. C’est pourtant la seule manière de savoir comment vivre avec. Car le changement climatique est un processus sans retour. À Paris, quels que soient les scénarios globaux (qui dépendent des émissions de gaz à effet de serre mondiales), les vagues de chaleur – cinq jours consécutifs avec une température maximale quotidienne dépassant de plus de cinq degrés la normale – seront plus fréquentes, plus précoces, plus intenses et plus longues dans le futur. Aujourd’hui, il y a, en moyenne, 13 jours caniculaires par an dans la capitale ; il y en aura entre 26 et 56 à la fin du siècle, entre deux et quatre fois plus, selon les scénarios d’émissions. En ce début juillet, si la canicule ne s’est pas encore tout à fait abattue, on la guette, avec (éco)anxiété. Selon Météo France, le mois de juin a été le plus chaud enregistré depuis 1900, après celui de 2003, qui fut aussi celui d’une canicule historiquement meurtrière – on en reparle dans l’épisode 2 de cette série. En mars dernier, une étude britannique a conclu que Paris était la capitale européenne avec le risque de surmortalité le plus élevé en cas de vague de chaleur.

Michèle et Claude Didier dans leur appartement du quartier Olympiades, dans le XIIIe arrondissement de Paris, le 28 juin 2023 — Photo Simon Lambert/Les Jours.

Michèle Didier s’est installée aux Olympiades avec son mari, Claude, en 1976.