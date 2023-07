À Paris, l’impossible reprise de volets

Oui, il a beaucoup plu ces derniers jours à Paris. Bien sûr, aucun record de température n’y a été battu. Mais, au risque de décevoir les utilisateurs des hashtags #secheressemoncul et #caniculemoncul sur les réseaux sociaux, le mois de juillet devrait être le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète, d’après l’Organisation météorologique mondiale. Il a fait 52°C en Chine, 48°C en Sardaigne, les incendies se multiplient dans les pays du pourtour méditerranéen, la température médiane quotidienne de la surface de la mer a battu son record avec 28,71°C, suivie par celle de l’Atlantique Nord, avec 24,9°C. Pas étonnant que Betty de Wancker envisage désormais à haute voix de quitter la dalle des Olympiades, dans le XIIIe arrondissement de Paris, pour cause de canicules à répétition (lire l’épisode 2, « À Paris, on crève de chaud à en mourir »). À l’inverse, pas question pour Christine Ledroit de retourner dans son Anjou natal. Sa famille l’y encourage pourtant, de peur qu’elle ne finisse cuite chez elle. Mais il lui reste une bataille à mener avant de se résigner : celle des volets dont son logement est dépourvu. Car à force de gymkhana devant ses fenêtres, elle craint de passer un de ces quatre par-dessus la rambarde. Christine Ledroit, 70 ans, vit porte Dorée, dans le XIIe arrondissement, dans un deux pièces de 34 mètres carrés, au septième et dernier étage d’un ensemble d’habitations à bon marché (HBM), ces logements sociaux de l’entre-deux-guerres qui ceinturent Paris, les ancêtres des HLM.



Depuis cette journée torride où elle a oublié de boire et a été récupérée in extremis par la concierge, chaque été, c’est la même chorégraphie. Elle se lève à 5 heures et monte sur un escabeau pour équiper l’extérieur de ses fenêtres, côté cour, à l’est, de toutes sortes de textiles – nappes , toiles, rideaux de douche. Même opération vers 10 h 30, côté rue, à l’ouest. Puis elle déséquipe vers minuit, quand ça baisse, pour ouvrir. Le jeu en vaut la chandelle, même si ce « circuit du tonnerre » lui fait perdre cinq à six kilos chaque été. Elle en rêve, de ces persiennes qu’on ne lui pose jamais, alors qu’elle est prête à les payer de sa poche. Lors d’une réunion avec son bailleur, elle a reçu une drôle de réponse. « On m’a demandé si je ne comptais pas retourner en campagne, j’ai trouvé ça désobligeant », lâche-t-elle.

Des stores dans un immeuble du XIXe arrondissement de Paris, le 13 juin 2023 — Photo Simon Lambert/Les Jours.

En juin, la fondation Abbé Pierre a dénoncé dans un rapport cette nouvelle forme de précarité énergétique signalant que, pendant le funeste été 2022, 60 % des ménages ont souffert de la chaleur dans leur logement, souvent des passoires thermiques transformées en « bouilloires énergétiques ».