Pédocriminalité dans un mouvement catholique : nos révélations

Il y a près de quarante ans, au sein d’un mouvement catholique qui prêchait l’Évangile et l’unité, Christophe Renaudin a été victime d’agressions sexuelles de la part d’un homme charismatique qu’il voyait, de ses yeux d’enfant, comme une figure morale et religieuse. Quarante ans, c’est à peu près la moitié d’une vie. Pour un enfant victime de violences, c’est si peu. À peine le temps d’oser parler et porter plainte, de se heurter aux délais de prescription, de vouloir tourner la page, mais d’être ramené au passé par de nouveaux éléments, l’apparition d’autres victimes de plus en plus nombreuses, elles aussi arrimées à ce qu’elles ont subi… C’est trop peu pour se dire que le dossier est clos, la vérité dite, les responsables confrontés à leurs actes et les témoins à leur inaction.

Alors ces derniers mois, puisqu’une Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), commandée par la Conférence des évêques de France, entend faire la lumière sur plus d’un demi-siècle de ces violences, Christophe Renaudin s’est convaincu de donner une ultime chance à son combat contre l’impunité et l’oubli. « Ce sera le dernier volet de ce que je peux faire, estime-t-il. Après, il faut que je passe à autre chose, sinon je vais en crever. » Alors que le catholicisme français peine à se remettre de l’affaire Preynat, c’est un nouveau scandale que révèlent Les Jours : une trentaine d’enfants et quelques jeunes adultes, désormais âgés de 30 à 70 ans environ, auraient été victimes du même homme, 80 ans aujourd’hui, présent dans ce mouvement catholique des années 1960 à son exclusion en 2016, nous indiquent les responsables des Focolari en France..