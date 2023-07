Valérie Pichon, disparue, enterrée sous X

Pour résoudre les dizaines de mystères sanglants qui s’accumulent sur ses bureaux, le pôle « cold cases » de Nanterre a devant lui les riches perspectives de la génétique, la recherche en parentèle, les fichiers de généalogie récréative, les portraits-robots ADN. Peut-être aura-t-il à l’avenir à sa disposition les nouveaux outils de l’intelligence artificielle. Ou bien, qui sait, brisera-t-il les vieux tabous de la justice française pour avoir enfin recours à la communication et aux appels à témoins. Depuis juin 2023 cependant, il est certain qu’il existe une autre méthode souvent plus infaillible pour trouver les réponses : confier le dossier à un enquêteur compétent pour faire le travail trop souvent négligé, par manque de temps, surcharge, désorganisation, désinvolture, indifférence, incompétence – ou parfois un peu de tout cela à la fois. La manière dont la brigade criminelle de Paris, sous la direction de la juge d’instruction du pôle de Nanterre Nathalie Turquey, a élucidé début juin en deux coups de cuillère à pot la disparition en Seine-Saint-Denis de Valérie Pichon, 37 ans, en juin 2003, devrait à cet égard conduire à une saine autocritique.

Le 3 juin 2003, Valérie Pichon disparaît. Son dossier tombe dans l’oubli et sera exhumé des années plus tard par une magistrate à la retraite