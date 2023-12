Monique Olivier, complicité à perpétuité avec Fourniret

Le crime ultime, absolu. Enlever une enfant, la séquestrer dans un taudis immonde et glacial, la violer, l’étrangler puis jeter son corps dans un trou creusé dans une forêt pour que sa famille ignore à jamais ce qu’il en est advenu… Ce crime-là, on sait qu’un homme peut jouir de le commettre. Michel Fourniret, surnommé « l’ogre des Ardennes », mort en prison en 2021, ne l’a jamais caché. Mais sa femme, Monique Olivier ? Dans une forme de sexisme paradoxal, longtemps, dans ce dossier historique que constitue la vie criminelle du couple Fourniret-Olivier et leurs onze meurtres connus de 1987 à 2003, chacun s’est refusé plus ou moins inconsciemment à l’en croire capable. Dans ce qui sera peut-être le dernier procès de ce dossier criminel historique, Monique Olivier, jugée seule, s’est vue infliger ce mardi 19 décembre une sanction très légèrement inférieure à la peine maximale encourue : la perpétuité avec une peine de sûreté incompressible de vingt ans, soit deux ans de moins que le plafond légal – et que les réquisitions de l’accusation. La cour d’assises des Hauts-de-Seine l’a donc placée symboliquement presque au niveau de son mari. Pour l’éternité, car elle ne fera pas appel, a déjà annoncé son avocat Richard Delgenes. Lors des deux premiers procès, Monique Olivier avait toujours été moins condamnée que lui, mais avec une marge plus grande : perpétuité avec vingt-huit ans de sûreté en 2008 (contre perpétuité totalement incompressible pour lui), vingt ans de réclusion en 2018 (contre perpétuité).

C’est que pour la première fois, lors de cette troisième audience, ont été plus ou moins balayés les scénarios de la femme « soumise », « apeurée », de la « faille narcissique », de la « quête d’identité », avancés par les multiples experts psychologues qui ont croisé l’accusée au fil des ans. Un tabou a été brisé. Oui, Monique Olivier pourrait bien avoir aimé que son mari tue ces jeunes filles, ces jeunes femmes. Elle a éprouvé une « jouissance perverse de la souffrance des victimes » et une « fascination pour une existence criminelle envoûtante », a dit à l’audience la psychiatre Isabelle Teillet, la dernière à l’avoir examinée.