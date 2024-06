Le malaise de la justice face au chiffre noir des « cold cases »

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

Combien sont-ils, il y a cinq, dix, vingt ou trente ans, à avoir tué en échappant à la patrouille ? Combien sont ainsi restés libres de récidiver et laissant des familles, quelquefois des localités entières, livrées à l’angoisse, au soupçon, au chagrin éternel ? C’est la question très lourde qui plane au-dessus du pôle de Nanterre depuis sa création en mars 2022 et à vrai dire, elle reste aujourd’hui encore taboue. Il n’y a en effet toujours aucune évaluation officielle, même grossière, du crime sans châtiment en France, ce qui paraît proprement impensable à l’ère numérique. Lorsqu’il avait annoncé à la presse la création du pôle des « crimes sériels et non élucidés », le Garde des sceaux Éric Dupond-Moretti avait évoqué 173 dossiers non résolus « pour lesquels la justice [était] saisie ». Ce chiffre, déjà dans l’absolu important, avait été contesté, car outre qu’il semblait sous-évalué, il ne tenait volontairement pas compte d’une réalité juridique gênante pour le système, plutôt jusqu’ici restée sous le radar, une incongruité érigée en méthode ordinaire.