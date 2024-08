Le fantôme du Grêlé plane sur le pôle « cold cases »

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

Et si François Vérove, alias « le Grêlé », qui s’est suicidé en 2021 alors qu’il était sur le point d’être démasqué, était impliqué dans la plus mystérieuse affaire de meurtres d’enfants de l’histoire contemporaine ? Consultés par Les Jours, des éléments de l’enquête initiale sur l’enlèvement de Virginie Delmas, 10 ans, le 9 mai 1987 à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, le laissent penser. La victime avait été retrouvée morte le 9 octobre 1987 dans un verger isolé de Mareuil-lès-Meaux, en Seine-et-Marne. Dès les années 2000, cette affaire a été rapprochée de l’enlèvement le 3 juin 1987 de Perrine Vigneron, 7 ans, à Bouleurs, également en Seine-et-Marne. Le corps de celle-ci a été retrouvé trois semaines plus tard dans un champ à Chelles, dans le même département. Ces deux affaires ont été reprises au pôle de Nanterre (lire l’épisode 12, « Meurtres de petites filles en 1987 : le pôle “cold cases” cherche la lumière ») par Nathalie Turquey, la juge d’instruction qui a justement démasqué le « Grêlé » en 2021, à Paris, avant la création du pôle. Elle a depuis, selon les informations des Jours, réauditionné ou fait réentendre par les policiers la famille de Virginie Delmas et plusieurs témoins de l’époque, notamment autour d’éléments qui accréditent l’hypothèse conduisant à François Vérove.

Ces deux crimes constituent la moitié d’un affreux puzzle criminel puisque deux autres homicides de petites filles assez semblables ont été commis à la fin du printemps et au début de l’été 1987 en région parisienne.