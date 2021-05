Bienvenue à Seveso-sur-Loire

À Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)

On est tombés sur eux un peu par hasard, en longeant l’usine d’engrais Yara, classée Seveso seuil haut. On se baladait à Montoir-de-Bretagne, dans la zone industrielle de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) qui longe la Loire, pour voir de près les usines qui polluent ou qui font prendre des risques aux populations du coin. C’est là que, derrière les grilles de Yara, on les a découvert, ces centaines de « big bags », ces grands sacs remplis chacun de 600 kg d’engrais agricoles à base de nitrate d’ammonium. Pour mémoire, cette même substance était en cause dans l’explosion de Beyrouth en août dernier : 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium ont détruit ou endommagé une bonne partie de la ville.

En les voyant, difficile de ne pas avoir un petit frisson. Surtout quand on sait que les gérants de cette usine ont été maintes fois réprimandés pour leur légèreté en matière de sécurité. En 2018 et 2019, l’usine Yara a fait l’objet de plusieurs arrêtés préfectoraux de mise en demeure. Ces documents la somment par exemple de faire des travaux pour que sa salle de contrôle soit enfin sécurisée en cas d’accident. Histoire qu’il soit encore possible de gérer l’usine en cas d’incendie ou du nuage toxique, par exemple. Ces arrêtés lui ordonnent aussi de protéger correctement certaines unités dangereuses du site et de « recenser de manière exhaustive les mesures de maîtrise de risques prévues sur le site », et de « tester leur efficience ».