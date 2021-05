Les justiciers du gaz

Àchaque fois qu’on enquête sur des sites pollués en France, on finit par tomber sur eux. Eux, ce sont les citoyens contraints de mener leurs propres enquêtes sur les pollutions dont ils sont victimes et sur les risques auxquels ils sont exposés (lire l’épisode 1, « Pollutions locales, impunité totale »). La femme qui nous a donné envie de parler d’eux s’appelle Marie-Aline Le Cler. Elle œuvre du côté de Montoir-de-Bretagne, en Loire-Atlantique, dans cette zone qu’on a surnommée « Seveso-sur-Loire » dans l’épisode précédent. Pendant notre reportage là-bas, à la mi-avril, l’actuelle présidente de l’ADZRP, l’Association dongeoise des zones à risques et du PPRT (pour « plan de prévention des risques technologiques »), nous racontait comment ses membres passent des heures à éplucher et à recouper les documents disponibles. « Tous les jours, ou au moins un jour sur deux », elle-même fouille dans les différentes publications de l’abscons site de la préfecture de Loire-Atlantique pour dénicher les nouveaux arrêtés préfectoraux concernant les installations industrielles de son coin. La retraitée justifiait alors l’utilité de ce sacerdoce : « Comme on n’est jamais mis au courant de ce qu’il se passe autour de nous, je consulte le site de la préfecture très souvent, je trouve les arrêtés sur des emplacements que je connais. Ça peut être une mise à jour banale mais, parfois, on découvre des choses importantes : un incident ou une demande d’agrandissement. » Et c’est ainsi que mercredi dernier, le 12 mai, Marie-Aline Le Cler a levé un sacré lièvre en lisant ceci dans un arrêté publié le jour même, à propos du terminal méthanier Elengy, un site Seveso seuil haut : « L’exploitant est tenu de réparer les fuites observées sur la tuyauterie d’émission GN HP DN800 et sur la tuyauterie GN DN 80 détectées le 17 avril 2021 et le 27 avril 2021. »