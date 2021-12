Hidalgo en Anne sèche

Geste désespéré avant un abandon au profit de Yannick Jadot ? Idée géniale qui va lui permettre, sinon de gagner la présidentielle, du moins de permettre à la gauche d’atteindre le second tour ? Depuis qu’Anne Hidalgo a proposé au 20 heures de TF1, le 8 décembre, une primaire avec les autres candidats de gauche, on ne sait plus comment analyser les dires de la maire de Paris. La même qui, le matin même de son interview avec Gilles Bouleau, expliquait qu’« une union serait perçue comme artificielle » et « ne fonctionnerait pas », a lancé lors d’un meeting à Perpignan ce dimanche qu’elle portait désormais « ce rêve d’union » et que, « sans union », il n’y avait « pas de destin pour la gauche ». Et ce, alors que Yannick Jadot (Europe Écologie - Les Verts, EELV), Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) et Fabien Roussel (Parti communiste) ont fermement rejeté sa proposition. Cela veut-il dire que la candidate socialiste est d’accord pour organiser une primaire à deux avec Arnaud Montebourg, le seul prêt à mettre sa « candidature au pot commun » ?



Ce retournement total de stratégie – décidé , semble-t-il, à bord d’un TGV et sans en informer quiconque au Parti socialiste – est la conséquence d’un début de campagne catastrophique. Derrière les déclarations d’Anne Hidalgo en faveur d’une primaire, il y a – évidemment – son niveau très bas dans les sondages.