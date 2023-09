La nuit où Sophie Binet CGT dans la bataille

Elle se présente, éreintée, au pupitre de la scène de la Grande halle d’Auvergne, en périphérie de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Ce vendredi matin 31 mars 2023, peu après 11 heures, Sophie Binet s’exprime pour la première fois en tant que secrétaire générale de la Congrégation générale du travail (CGT), à l’issue d’un congrès « difficile, compliqué et parfois violent ». En face d’elle, des centaines de militants de la centrale de Montreuil, ville de Seine-Saint-Denis où est installé son siège depuis 1983. Certains applaudissent, d’autres non. La majorité affiche des visages aux traits tirés, les yeux rouges de fatigue. Mais tous sont soulagés. « Je vais vous demander toute votre indulgence, étant donné que ça fait 48 heures que je n’ai pas dormi, et que ces conclusions ont été écrites en une heure. Donc ne vous attendez pas… Ça va être rapide », lance-t-elle. Après des heures de tractations fiévreuses, le syndicat referme son 53e congrès avec une femme à sa tête, pour la première fois de son histoire.

Le dénouement s’est joué quelques heures plus tôt, aux aurores. « Notre bureau exécutif aurait dû être élu jeudi soir, mais il y avait des divergences d’avis, des questions politiques qu’il fallait prendre le temps d’arbitrer. L’ambiance était relativement tendue, euphémise Nathalie Bazire, secrétaire générale de l’Union départementale de la Manche et élue secrétaire confédérale. Quand on dort deux heures en trois jours, c’est sûr que les discussions deviennent difficiles. »

Les trois candidatures en lice sont repoussées les unes après les autres. Ce n’est que dans la nuit qu’émerge le nom de Sophie Binet

Juste le temps d’avaler un dîner de 20 h 30 à 21 h 45, et les membres du comité confédéral national se remettent au travail jusqu’à 7 heures le lendemain. Un tunnel « sans pause », assure Nathalie Bazire. « On s’est dit qu’on ne sortirait pas tant qu’une direction n’était pas élue. » Mais ce congrès explosif, en plein milieu de la contestation contre la réforme des retraites, cristallise les tensions au sein du syndicat avec, en toile de fond, la succession de Philippe Martinez. « Pendant plusieurs années, la CGT a perdu des adhérents. Et de l’autre côté, la direction précédente, dont je faisais partie, était trop isolée. Donc on arrive à Clermont-Ferrand très fragmentés », analyse Thomas Vacheron, élu secrétaire confédéral en charge notamment de la communication du syndicat. Ambiance.

Trois candidats sont initialement en lice.