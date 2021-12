Yannick, ces années-là

Le 21 septembre dernier, Yannick Jadot, 54 ans, aujourd’hui candidat écolo à l’élection présidentielle, est en déplacement à Sevran, en Seine-Saint-Denis. C’est le dernier sprint du second tour de la primaire écologiste qui l’oppose à Sandrine Rousseau. Devant le petit local de la permanence d’Europe Écologie - Les Verts, à la sortie du RER, l’eurodéputé rappelle son parcours militant et résume son projet : l’écologie radicale, c’est celle qui gouverne. Une nuée de caméras l’entoure et un jeune qui passe par là et veut aussi passer à la télé lui tape sur l’épaule et lance aux journalistes : « C’est un bon gars ! C’est un bon gars ! » « Ben oui, je suis un bon gars, un bon gars de l’Aisne », réplique le candidat en se marrant.

Depuis, Yannick Jadot est devenu celui qui a gagné la primaire et celui qui propose d’interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires – toute la presse quotidienne régionale en a parlé. Il est désormais aussi celui qui a choisi de débarquer, le 27 novembre, son porte-parole de campagne, Matthieu Orphelin, du fait de sa proximité avec Nicolas Hulot, accusé de viols et d’agressions sexuelles à la suite des révélations d’Envoyé spécial, dont les remous éclaboussent la famille écolo. Pour le grand public, il demeure encore le grand écolo un peu mou, le « bon gars de l’Aisne », une facette de sa personnalité qu’il aimerait bien que l’on retienne, l’Aisne, pas le mou.