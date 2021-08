Andrew Jackson, un sacré pistolet

Même pour les amateurs d’histoire états-unienne, la date du 30 janvier 1835 n’évoque pas grand-chose, loin de celle du 22 novembre 1963, entrée dans la mémoire collective avec l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas. Et pourtant ce jour-là, pour la première fois, on tente d’ôter la vie d’un président en exercice aux États-Unis. Cette date-là est tombée dans l’oubli pour une première raison simple : Richard Lawrence, l’agresseur d’Andrew Jackson, président depuis 1829, rate sa cible, après un concours de circonstances invraisemblable. Armé de deux pistolets, il parvient à tirer sur Jackson, qui sort des funérailles du représentant Davis au Capitole, en visant le cœur. Mais l’une puis l’autre des armes de Lawrence s’enraye. Une fois le tireur ceinturé, sa personnalité fait peu pour le retentissement de l’affaire. S’étant enfoncé depuis plusieurs mois dans une psychose délirante non diagnosticable en amont par la médecine de l’époque, ce peintre en bâtiment au chômage s’était convaincu d’être le roi Richard III d’Angleterre (mort quatre siècles auparavant), auquel les États-Unis devaient une somme considérable d’argent qui le rendrait riche pour toujours. Son jugement fut donc expédié, Richard Lawrence étant reconnu non coupable pour irresponsabilité mentale et enfermé pour le restant de ses jours, finissant sa vie en 1861 dans la première institution publique fédérale ouverte pour les aliénés en 1855, l’hôpital gouvernemental de Washington, D.C.



« Portrait de l’homme politique Andrew Jackson (1767-1845) », peinture de John Wesley Jarvis (1781-1840), vers 1819, détail, huile sur toile. Dim : 123,2x91,4 cm - New York, The Metropolitan Museum of Art — Photo NPL/DeAgostini/Leemage.

Pourtant, à y regarder de plus près, cette première tentative d’assassinat dit beaucoup de l’histoire états-unienne.