Au Secret Service de sa majesté

Aussitôt JFK assassiné le 22 novembre 1963, la population des États-Unis est plongée dans un sentiment mêlé de tristesse et de soupçon. Comment un raté de 24 ans comme Lee Harvey Oswald aurait-il pu, à lui seul, atteindre le commandant en chef de l’État le plus puissant de la planète (lire l’épisode 4, « Secret Service, la casse à Dallas ») ? Cette immédiate suspicion est encore renforcée par les conditions rocambolesques de l’assassinat d’Oswald par le tenancier d’un tripot texan, Jack Ruby, qui l’abat au nez et à la barbe de la police de Dallas et du FBI le dimanche 24 novembre au matin. La retransmission télévisée en direct sur NBC de cette élimination inopinée, images irréelles qu’on croirait sorties d’un épisode des Incorruptibles de l’époque, ajoute au scepticisme.

Des forces de l’ordre incapables de protéger l’assassin présumé du président des États-Unis, tout cela paraît trop gros, d’autant que les motifs avancés par Jack Ruby – la peine éprouvée pour la famille Kennedy et la volonté d’éviter à la veuve du président, Jackie Kennedy, la douleur du procès Oswald – apparaissent fantaisistes. C’est ainsi qu’à peine une semaine après l’assassinat de JFK, dans un contexte international encore marqué par la crise des missiles à Cuba un an plus tôt et une violente hostilité envers l’URSS et Cuba, un premier sondage Gallup indique que 29 % des Américains seulement croient à une action solitaire d’Oswald contre le président Kennedy.