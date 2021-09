En vert et contre tous

«Vous avez un sacré taux d’abstention, ça ressemble à la politique, on dirait les régionales ! », interpelle Yannick Jadot, goguenard et très grand dans son costard bleu sur un petit siège de la scène des Universités d’été de l’économie de demain. Au rassemblement des « entrepreneurs et dirigeants engagés » dans la transformation écologique et sociale, en cette fin du mois d’août, à Paris, la salle s’est un peu vidée après la fin de la master class d’Emmanuel Faber, ancien PDG de Danone. Le public vient de participer, mollement donc, à un sondage en direct sur la mesure la plus urgente à mettre en place pour convertir les boîtes de France et de Navarre à la transition écologique. Le candidat à la primaire écologiste, dont le premier tour se tient dans moins de trois semaines, vient de jurer aux Jours n’être là qu’au titre de député européen, « pour témoigner de trente ans de combats pour l’écologie ». Il propose tout de même, l’air de rien, que « plus un euro d’argent public n’aille vers l’économie et les entreprises qui ne soient conditionnées à la question du climat » en France. Ce n’est pas d’une originalité folle, mais il faut bien pêcher là où frétillent les poissons.

Après la vague verte des municipales et des régionales et l’été apocalyptique qui s’achève, les militants écolos jouent gros

Car figurez-vous que la primaire écolo est ouverte ! Et à tout le monde. C’est un vote en ligne qui départagera les cinq candidats