«On a remarqué que les écologistes ne sont pas la caricature idéologique qu’on a voulu dire », note Thomas Legrand, l’éditorialiste politique de France Inter, après une heure et demie de débat entre les cinq candidats à la primaire écolo, sur la radio du service public, ce dimanche de rentrée. Ce sont sans doute les tellement fines questions des journalistes présents sur le plateau de l’émission – également retransmise sur la chaîne France Info – qui ont permis cette épiphanie politico-médiatique. « Qu’est-ce que vous venez faire dans cette primaire ? », lance Françoise Fressoz, du journal Le Monde, à Jean-Marc Governatori, pour se chauffer. Le tenant de « l’écologie au centre » doit bien avouer que s’il gagne la primaire et que Sandrine Rousseau le soutient puisqu’elle s’y est engagée « ça [lui] porte préjudice ». On se marre un peu sur le plateau et c’est bien la dernière fois.

Sandrine Rousseau pendant et après sont discours aux Journées d’été des écologistes à Poitiers, le 20 août 2021 — Photos Laurent Hazgui pour Les Jours.