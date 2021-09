D’émotion, il y en a un qui a vidé d’un coup son verre de vin blanc. Devant les tables à pique-nique du bar le Hang’art, sur le quai de Seine dans le XIXe arrondissement de Paris, où sont rassemblés les soutiens de Yannick Jadot, c’est David Bornstein, son responsable de la mobilisation, qui vient de lire, un brin fébrile, à 17 h 30, avec un quart d’heure de retard sur l’horaire annoncé, le message inscrit sur son téléphone à la foule et aux caméras. Leur champion est en tête. Mais c’est serré. Une demi-heure après la clôture des votes en ligne de la primaire écologiste, la machine a livré le résultat du premier tour : 106 622 personnes ont voté, ce qui établit la participation à presque 87 %. L’eurodéputé Europe Écologie - Les Verts (EELV) Yannick Jadot récupère 29 534 voix (27,7 %) ; l’économiste Sandrine Rousseau, 26 801 (25,14 %) ; la présidente de Génération écologie Delphine Batho, 23 801 (22,32 %) ; le maire de Grenoble Éric Piolle, 23 767 (22,29 %) ; le coprésident du nouveau parti Cap écologie Jean-Marc Governatori, 2 501 (2,35 %). Ici, les applaudissements, pourtant nourris, font gentillets par rapport à l’ambiance du bar La Belle Vie, à Belleville, où sont réunis depuis plus de deux heures quelque 80 soutiens de Sandrine Rousseau, excités comme des puces, badges rouges frappés de pois blancs et foulards identiques (le symbole de Rosie la riveteuse, l’icône féministe), pour guetter les résultats.

Avant l’annonce des résultats du premier tour de la primaire, Sandrine Rousseau et son équipe rédigent deux discours : en cas de victoire ou en cas de défaite — Photos Simon Lambert/Les Jours.

À 17 h 28, Sandrine Rousseau est d’ailleurs descendue du premier étage du café, chaussée de hauts talons rouges.