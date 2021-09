Rousseau et Jadot, deux nuances de vert

Ce lundi soir, dans la réunion Zoom des partisans d’Éric Piolle, ça sent encore un peu la gueule de bois. La veille au soir, le premier tour de la primaire écologiste a porté l’eurodéputé Yannick Jadot en tête avec 27,7 % des voix et l’économiste Sandrine Rousseau en seconde position, avec 25,14 % (lire l’épisode 4, « “On n’a pas un leader, on a un choix” »). Derrière, sont donc éliminés Delphine Batho, la présidente de Génération écologie, Éric Piolle, le maire de Grenoble, avec chacun 22 % des voix, et Jean-Marc Governatori, coprésident de Cap écologie, avec 2,5 % des suffrages. Si l’on excepte ce dernier, cela ressemble à un quatre-quarts. « Nous sommes au centre et maintenant, on a deux bouts plutôt frontaux qui se regardent », analyse Éric Piolle pour les quelque 350 militants qui le pressent de questions sur le chat. « Y a-t-il des négos possibles ? », demande l’une. « En résumé, on choisit quelqu’un qui va s’allier à Hidalgo ou quelqu’un qui va s’allier à Mélenchon ? », essaye un militant de Colmar. « Je suis complètement perdue », écrit enfin une Rouennaise. « Mais sache que tu n’es pas la seule », répond, par écran interposé, Marine Tondelier, la directrice de campagne d’Éric Piolle, l’air fatigué.

Malgré les discussions avec les deux gagnants du premier tour, ni Éric Piolle, ni Delphine Batho n’ont voulu donner de consigne de vote à leurs électeurs