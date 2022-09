En prison, les violences en réunion

À la prison de Toulouse-Seysses, les conditions de détention s’améliorent. « L’humidité est omniprésente. Des odeurs horribles remontent par l’évier, les joints sont noirs et le plafond se décolle. Les champignons dans la douche nous empêchent de toucher les murs, écrit dans une lettre un détenu incarcéré depuis plusieurs mois. Les cafards sont présents partout, même dans les chariots de la gamelle. Lorsque j’étais auxiliaire, je les ai aperçus se balader sur un plat de tortillas. Il y a des œufs de cafards dans nos vêtements. » « ON EST TROIS DANS UNE CELLULE DE 9 M2, témoigne en majuscules un autre, un an d’écrou au compteur. C’EST INVIVABLE. MÊME DANS LES CHENILS, LES CHIENS ONT PLUS DE PLACE. IL Y A DES RATS PARTOUT. Y EN A MARRE. » Un dernier griffonne : « J’ai assisté à des violences commises par certains surveillants à l’encontre de détenus, des gifles ou des bousculades. Ils se permettent de priver de promenade ou de refuser à des détenus d’accéder à leurs activités en fonction de leur humeur. »



Les Jours se sont procuré plusieurs attestations rédigées cet été par des détenus du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses à l’attention du juge des référés appelé à se prononcer sur les conditions de détention. Et d’après lui, elles s’améliorent. C’est en tout cas ce qu’il dit dans son ordonnance du 2 août 2022. Elle fait suite à une autre, plus sévère, rendue en octobre 2021 et dans laquelle il reconnaissait que l’état de cette prison portait une atteinte grave et illégale aux droits fondamentaux. Il émettait alors onze injonctions à l’adresse du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, de la nécessité urgente de mettre fin à la surpopulation carcérale à celle d’assurer l’enregistrement de tout fait de violence, que son auteur soit détenu ou surveillant. Saisi à nouveau par la section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) et l’ordre des avocats du barreau de Toulouse, le juge des référés a donc estimé le mois dernier qu’une grande partie des injonctions étaient réalisées ou en cours de l’être. Dans l’attente d’une meilleure solution, il trouve ainsi convenables ces rideaux de douche posés entre les toilettes et les matelas au sol. Il salue d’ailleurs que ces derniers soient passés de 173 à 88 en quelques mois. Et le nouveau système de remontée d’incidents ? Satisfaisant.