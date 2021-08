Préparer la terreur

Par leur implication, de près ou de loin, ils sont accusés d’avoir tué 130 personnes. D’en avoir blessé plus de 350 autres et marqué des dizaines de millions. Pourtant, eux étaient à peine 30. À partir du 8 septembre et jusqu’à fin mai 2022, vingt hommes vont comparaître devant la cour d’assises spéciale de Paris pour leur rôle dans les attentats du 13 novembre 2015. La trajectoire des neuf assaillants morts pendant ou peu après les attaques, comme de leurs vingt complices, est intrinsèquement liée à l’histoire de l’État islamique. À ses heures de gloire, même.



L’EI tel qu’il existe en novembre 2015 prend racine en Irak en 2006. Petit à petit, l’organisation phagocyte des branches locales d’Al-Qaida, grandit, s’impose. Tant et si bien que quand vient la révolution en Syrie, en 2011, ses racines sont bien ancrées. À la tête de l’État islamique en Irak (EII), déjà : Abou Bakr Al-Baghdadi. Le groupe terroriste islamiste annonce s’être lié avec le Front Al-Nosra, formé d’ex-sbires d’Al-Qaida en Syrie, qui combat le régime de Bachar Al-Assad. L’EII devient l’EIIL (État islamique en Irak et au Levant) en avril 2013. La lutte intestine entre les suiveurs de ce que le monde finit par appeler Daesh et Al-Qaida se poursuit avec la guerre syrienne et le conflit internationalisé contre le terrorisme en toile de fond. Le 29 juin 2014, alors que l’EI a déjà conquis Raqqa (Syrie), Fallujah, Ramadi et Mossoul (Irak) quelques jours plus tôt, son porte-parole proclame