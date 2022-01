Il est le premier à avoir quitté Paris le 13 novembre 2015. Minuit venait de sonner quand il est monté dans un taxi direction Bruxelles, laissant derrière lui les membres du « convoi de la mort » (lire l’épisode 1, « Préparer la terreur »), futurs auteurs des attentats. Les 11 et 12 janvier 2022, Mohamed Abrini est aussi le premier à s’être soumis à un interrogatoire sur les faits devant la cour d’assises spécialement composée. Quatre mois après le début du procès, il est enfin l’heure de parler religion. Si la justice se garde de juger les croyances des accusés, c’est leur niveau de radicalisation qui intéresse la cour. « Pour moi, je ne suis pas radical », annonce d’emblée Mohamed Abrini. Et d’enchaîner : « Si j’étais libre, j’irais vivre dans un pays où la charia est appliquée. »

Si la loi islamique telle qu’il l’envisage avait été en vigueur dans son ancienne vie, on lui aurait coupé la main. Entre 2002 et 2015, Mohamed Abrini a été condamné à douze reprises et a passé plusieurs années en prison, notamment pour vol de coffres-forts – méfaits auxquels il doit son surnom, « Brink’s », du nom de l’entreprise de transport de fonds. Vol, prison, alcool, jeux de hasard sont bien loin de l’existence pieuse que l’accusé prône aujourd’hui. La bascule s’opère en 2014. « La date exacte, je ne sais pas vous dire », lâche Mohamed Abrini. La première d’une longue série d’amnésies.