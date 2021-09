13 novembre 2015, si longue est la nuit

Sans se douter que les loups sont à ses portes, Paris se prépare à un week-end étonnement ensoleillé en cette soirée du 13 novembre 2015. L’air est doux, il fait 14 degrés. Partir s’aérer sur la côte normande, boire des verres entre amis sur les terrasses des cafés, aller au cinéma, au théâtre, au concert, au match ? Ce choix banal va tracer une ligne sanglante entre les existences, détruire des dizaines de couples et de familles, ruiner des centaines de vies. On s’intéresse un peu ce soir-là au match de foot entre la France et l’Allemagne où sont attendues 80 000 personnes, les journaux parlent politique, élections régionales, impopularité présidentielle, immigration. Depuis le printemps, des centaines de milliers de réfugiés fuyant la guerre en Syrie affluent en Europe par la Grèce et la route des Balkans. L’Allemagne leur ouvre ses bras, la France refuse mais des réfugiés arrivent quand même, les débats font rage. C’est l’ambiance de ce Paris-là, ce jour-là. La ville vit encore normalement, mais sait déjà au fond d’elle-même que tout peut basculer. Elle a déjà été sous le feu jihadiste.



Entre le 7 et le 9 janvier 2015, l’attaque de la rédaction de Charlie Hebdo suivie de l’assassinat d’une policière à Montrouge et de Français juifs dans un supermarché ont fait 17 morts, soulevant une immense émotion. L’enquête a montré que le crime avait deux commanditaires, Al-Qaida au Yémen et l’État islamique (EI).