Ahmed Dahmani, l’absent qui en savait tant

Il ne parlera pas. Ni de sa personnalité, ni de son rapport à la religion, ni des faits. À la place qu’il devrait occuper devant la cour d’assises spéciale de Paris ne trône qu’un silence aux accents turcs. Tandis que depuis plus de cinq mois l’audience parisienne bat son plein, Ahmed Dahmani purge une peine de prison à Izmir, sur la côte égéenne de Turquie. Il est l’un des six accusés absents, mais c’est le seul que l’on sait avec certitude vivant. Son nom, et son surnom, « GG », sont rappelés de temps en temps à la cour. Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, ses amis de longue date, évoquent parfois ses derniers mois en Belgique. Mais lui n’aura pas son mot à dire. « Toutes les tentatives réalisées auprès des autorités turques pour obtenir sa remise définitive ou temporaire sont demeurées vaines », indique l’ordonnance de mise en accusation. Une absence d’autant plus dommageable qu’Ahmed Dahmani aurait pu donner des réponses aux questions qui subsistent sur la préparation des attentats.

Le 13 novembre 2015, à 21 h 16, à Molenbeek, en Belgique, Ahmed Dahmani est attablé au café Time Out, souvent fréquenté par les futurs accusés. Ce soir-là, il y rencontre un ami, Ayoub Bazarouj, frère de Youssef et Bilal Bazarouj, tous deux en Syrie à l’époque. Sur les images de vidéosurveillance du bar, alors que la première explosion retentit à l’extérieur du