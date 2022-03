Arthur Dénouveaux : « Nous ne serons pas des victimes à vie »

Arthur Dénouveaux, président de l’association Life for Paris, principale organisation de victimes du 13 Novembre, ressemble à un archétype. Ce Polytechnicien polyglotte de 36 ans devenu chouchou des médias, petite barbe, esprit acéré, parole fluide et limpide, incarne à la perfection tous ces jeunes gens parisiens, souvent bien éduqués et aisés, jadis gais, heureux et branchés, partisans instinctifs de l’ouverture au monde et aux autres, visés le soir du 13 Novembre. Emblème et porte-parole de cet état d’esprit, Arthur Dénouveaux ose le déclarer aux Jours : « Je pense être capable de dire à la fin : “Je souhaiterais que ça ne soit jamais arrivé mais au bout du compte, il y a eu du positif.” »

On n’en est pas encore là et personne n’y pensait évidemment aux lendemains des attaques. Arthur Dénouveaux était, le soir du 13, dans la « fosse » du Bataclan, là où ont succombé et agonisé nombre de victimes. Il l’a raconté quand il a déposé à la barre en octobre.