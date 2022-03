Salah Abdeslam, les mots pour ne rien dire

Avoir participé à l’apocalypse terroriste préparée des mois durant avec des amis d’enfance fanatisés et soutenir qu’on n’en est pas complètement responsable, c’est la défense branlante des deux survivants de l’expédition de l’État islamique du 13 novembre 2015 à Paris : Salah Abdeslam, 32 ans aujourd’hui, et Mohamed Abrini, 33 ans. Leurs explications de soldats perdus – ni l’un ni l’autre n’ont jamais eu l’intention véritable de tuer et d’ailleurs ils n’ont pas tué eux-mêmes – étaient déjà avant ce mercredi et la 102e audience du procès devant la cour d’assises spéciale de Paris quelque peu désarmantes (lire l’épisode 21, « Salah Abdeslam s’accorde les circonstances atténuantes »). Se présentant comme des moutons égarés chez les loups, ils semblent sincèrement vouloir convaincre qu’ils doivent être vus comme de simples spectateurs du massacre de 131 personnes, que par ailleurs ils justifient par des motifs politiques. Accusés d’en être les coauteurs, ils encourent pourtant évidemment la peine maximale : la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de vingt-deux ans.



Ce 30 mars, Salah Abdeslam a ajouté à cette position quelque peu acrobatique une journée de déposition assez tordue, où il a d’abord totalement refusé de parler, avant de finalement consentir à répondre curieusement à deux questions d’une avocate de parties civiles, Claire Josserand-Schmidt, avec laquelle il avait noué un dialogue lors d’une audience précédente.