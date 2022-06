Les peines éternelles du 13 Novembre

Après 148 jours d’audience et deux jours et demi de délibéré, la cour d’assises de Paris a été sans pitié avec Salah Abdeslam dont la défense avait pourtant plaidé toute une journée pour tenter de lui épargner l’éternité carcérale (lire l’épisode 29, « “N’avez-vous pas vu son armure se fendiller ?” ») : le Français de 32 ans, seul survivant du commando de tueurs du 13 novembre responsable de la mort de plus de 130 personnes lors de cette soirée terrible de 2015 (lire l’épisode 2, « 13 novembre 2015, si longue est la nuit »), s’est vu infliger la peine de réclusion à perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle, perpétuité « réelle » donc et peine rarissime en France, jusqu’ici infligée seulement à quatre accusés depuis sa création en 1994, dont le tueur en série Michel Fourniret, dans des affaires de crimes sexuels de droit commun.

Des journalistes patientent avant de pouvoir visiter la salle d'audience spéciale pour le procès du 13 novembre, à Paris le 2 septembre 2021 — Photo Simon Lambert/Les Jours.